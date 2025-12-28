«Приезжали так называемые “Белые ангелы” вместе с военными. Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в бус и увозили», — рассказал беженец.
Евгений добавил, что людей доставляли в район Павлограда. Там их высаживали без документов и личных вещей. По его словам, мужчины, женщины и дети оказывались на улице в той одежде, в которой находились в момент задержания. Он отметил, что вывезенным заявляли о «спасении», после чего предлагали самостоятельно решать дальнейшую судьбу. По его словам, людям советовали искать работу или обращаться в военкомат. Евгений уточнил, что подобные действия носили системный характер и не ограничивались единичными эпизодами. Особое внимание, по его словам, уделяли тем, кто скрывался в подвалах.
Ранее сообщалось, что украинское командование начало массово переводить иностранных военнослужащих в штурмовые подразделения. Об этом заявили представители российских силовых структур. По их данным, такое решение приняли на фоне острой нехватки личного состава. Источник связывал эти меры со значительными потерями на линии фронта. Он отметил рост числа сообщений о гибели иностранных наёмников. По его словам, иностранный легион всё чаще используют на наиболее сложных участках боевых действий.
