ВСУ и «Белые ангелы» похищали жителей Красноармейска, силой вывозив семьи

Евгений добавил, что людей доставляли в район Павлограда. Там их высаживали без документов и личных вещей. По его словам, мужчины, женщины и дети оказывались на улице в той одежде, в которой находились в момент задержания. Он отметил, что вывезенным заявляли о «спасении», после чего предлагали самостоятельно решать дальнейшую судьбу. По его словам, людям советовали искать работу или обращаться в военкомат. Евгений уточнил, что подобные действия носили системный характер и не ограничивались единичными эпизодами. Особое внимание, по его словам, уделяли тем, кто скрывался в подвалах.