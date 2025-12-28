В бундестаге заявили о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС

Депутат не исключил, что в случае продолжения Евросоюзом курса на конфронтацию с Россией Украину всё же могут принять в это содружество, несмотря на несоответствие критериям. Парламентарий убеждён, что такой шаг увеличит нагрузку на другие страны ЕС и ускорит распад объединения.