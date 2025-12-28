Украина в ближайшие 20 лет будет не способна соответствовать критериям вступления в Евросоюз, заявил член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре.
«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — сказал парламентарий, которого цитируют «Известия».
Котре также обратил внимание, что Евросоюз уже давно не является объединением для экономического и социального сотрудничества. Он считает, что ЕС стал инструментом политической ориентации отдельных стран.
Депутат не исключил, что в случае продолжения Евросоюзом курса на конфронтацию с Россией Украину всё же могут принять в это содружество, несмотря на несоответствие критериям. Парламентарий убеждён, что такой шаг увеличит нагрузку на другие страны ЕС и ускорит распад объединения.
Напомним, 12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники написала, чтов Евросоюзе рассматривают вариант принятия Украины к 1 января 2027 года. Этот шаг касается плана по урегулированию украинского конфликта. Подобное решение прописано в последнем проекте мирного соглашения, который обсуждают США и киевский режим при поддержке ЕС.