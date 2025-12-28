Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В бундестаге заявили о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС

Депутат бундестага от АдГ Котре считает, что принятие Украины в Евросоюз ускорит распад ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Украина в ближайшие 20 лет будет не способна соответствовать критериям вступления в Евросоюз, заявил член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре.

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — сказал парламентарий, которого цитируют «Известия».

Котре также обратил внимание, что Евросоюз уже давно не является объединением для экономического и социального сотрудничества. Он считает, что ЕС стал инструментом политической ориентации отдельных стран.

Депутат не исключил, что в случае продолжения Евросоюзом курса на конфронтацию с Россией Украину всё же могут принять в это содружество, несмотря на несоответствие критериям. Парламентарий убеждён, что такой шаг увеличит нагрузку на другие страны ЕС и ускорит распад объединения.

Напомним, 12 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники написала, чтов Евросоюзе рассматривают вариант принятия Украины к 1 января 2027 года. Этот шаг касается плана по урегулированию украинского конфликта. Подобное решение прописано в последнем проекте мирного соглашения, который обсуждают США и киевский режим при поддержке ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше