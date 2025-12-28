В Одесской области бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК

Ранее в украинском городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Родные мужчины узнали о гибели от посторонних лиц: те воспользовались телефоном самого погибшего, чтобы вызвать его сына для опознания. При этом официальная версия, указанная в документах — сердечная недостаточность, — входит в прямое противоречие с историей об избиении.