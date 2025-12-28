Двух сотрудников ТЦК ликвидировали в Одесской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо.
«В Одесской области два сотрудника ТЦК, которые охотились на людей, были уничтожены бойцами подполья», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Глава региона заявил, что действия подполья стали реакцией на методы работы украинских военкоматов. По его словам, представители ТЦК участвовали в насильственных задержаниях граждан. Сальдо отметил, что в условиях, когда власть, по его оценке, действует против собственного населения, её исполнители утрачивают гарантии безопасности.
Ранее в украинском городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Родные мужчины узнали о гибели от посторонних лиц: те воспользовались телефоном самого погибшего, чтобы вызвать его сына для опознания. При этом официальная версия, указанная в документах — сердечная недостаточность, — входит в прямое противоречие с историей об избиении.
