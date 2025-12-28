Стало известно, что изображено на картинке, которую Лукашенко подарил Путину

Александр Лукашенко подарил российскому президенту картину во время визита в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщала, что полотно было написано специально для Владимира Путина и привезено в Санкт-Петербург в продолжение обещания, данного во время прошлой встречи лидеров. Об этом сообщал телеканал RT. Рабочий визит Лукашенко в северную столицу 21−22 декабря был приурочен к саммитам ЕАЭС и СНГ, в рамках которых прошла и отдельная встреча президентов России и Беларуси.