Маск: В США настанет диктатура из-за радикальных левых и мигрантов

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что Соединённые Штаты могут превратиться в однопартийную страну без реальной демократии. По его словам, такая угроза исходит от радикальных левых политиков, которые, как он считает, поощряют миграцию. Об этом миллиардер написал на странице в соцсети X.