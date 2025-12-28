Маск: В США настанет диктатура из-за радикальных левых и мигрантов

В своём посте предприниматель призвал граждан внимательнее изучать вопрос, на что идут их налоговые деньги. Он предупредил, что если текущая ситуация не изменится, то голос избирателей перестанет что-либо значить.
Маск также отметил, что схожие тенденции, по его наблюдениям, проявляются и в других западных странах, включая государства Европы, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
Ранее Маск заявлял, что Брюссель давно перестал быть бельгийским городом. Так американский миллиардер прокомментировал демографическую статистику, согласно которой, примерно три четверти детей в столице королевства неевропейского происхождения. На начало 2023 года в Брюссельском столичном регионе проживало 1,24 миллиона человек. Ключевая цифра, лежащая в основе дискуссии, — происхождение населения: около 67% жителей Брюсселя имеют иностранные корни.
