Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: В США настанет диктатура из-за радикальных левых и мигрантов

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что Соединённые Штаты могут превратиться в однопартийную страну без реальной демократии. По его словам, такая угроза исходит от радикальных левых политиков, которые, как он считает, поощряют миграцию. Об этом миллиардер написал на странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

В своём посте предприниматель призвал граждан внимательнее изучать вопрос, на что идут их налоговые деньги. Он предупредил, что если текущая ситуация не изменится, то голос избирателей перестанет что-либо значить.

Маск также отметил, что схожие тенденции, по его наблюдениям, проявляются и в других западных странах, включая государства Европы, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Ранее Маск заявлял, что Брюссель давно перестал быть бельгийским городом. Так американский миллиардер прокомментировал демографическую статистику, согласно которой, примерно три четверти детей в столице королевства неевропейского происхождения. На начало 2023 года в Брюссельском столичном регионе проживало 1,24 миллиона человек. Ключевая цифра, лежащая в основе дискуссии, — происхождение населения: около 67% жителей Брюсселя имеют иностранные корни.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше