Маск заявил, что «великое замещение» в Европе уже произошло

А ранее Илон Маск согласился с утверждением, что Европа является четвёртым рейхом. Предприниматель репостнул к себе запись одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».