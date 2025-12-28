Маск заявил, что «великое замещение» в Европе уже произошло

«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! Великая замена уже произошла», — пишет Маск.
А ранее Илон Маск согласился с утверждением, что Европа является четвёртым рейхом. Предприниматель репостнул к себе запись одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».
