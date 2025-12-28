Ричмонд
Маск заявил, что «великое замещение» в Европе уже произошло

Предприниматель Илон Маск заявил, что «великое замещение» уже произошло. Так он прокомментировал пост блогера ливанского происхождения Марио Навфаля, в котором утверждается, что почти три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

Источник: Life.ru

«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! Великая замена уже произошла», — пишет Маск.

А ранее Илон Маск согласился с утверждением, что Европа является четвёртым рейхом. Предприниматель репостнул к себе запись одного из пользователей с текстом «Четвёртый рейх» и картинкой, где за флагом Европейского союза скрывается стяг третьего рейха со свастикой. Предприниматель подписал: «В значительной степени».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

