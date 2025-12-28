В секретной директиве Трампа фигурировали 24 наркогруппировки

Напомним, в сентябре администрация Трампа начала активно продвигать законопроект, который может наделить американского лидера широкими военными полномочиями. Речь идёт, в том числе, и о санкционных ударах по людям, которых республиканец считает «наркотеррористами», и государствам, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели. По словам профессора Гарвардской школы права и экс-сотрудника Минюста Джека Голдсмита, принятие этого законопроекта дало бы Трампу «карт-бланш».