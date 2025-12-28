В секретной директиве Трампа фигурировали 24 наркогруппировки

«Двухстраничный приказ содержал ранее не опубликованное письменное предложение о нанесении ударов по судам. В нём г-ну Хегсету предписывалось наносить удары по судам в международных водах, перевозящим наркотики для любой из 24 латиноамериканских “наркотеррористических” группировок. В прилагаемом списке были указаны группировки из Венесуэлы», — говорится в статье.
Отмечается, что несмотря на секретный статус военного приказа, публичные шаги администрации президента указывали на то, что конечной целью кампании является президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Список объединял как крупные картели и признанные террористическими структуры, так и сравнительно малозаметные мексиканские банды.
Напомним, в сентябре администрация Трампа начала активно продвигать законопроект, который может наделить американского лидера широкими военными полномочиями. Речь идёт, в том числе, и о санкционных ударах по людям, которых республиканец считает «наркотеррористами», и государствам, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели. По словам профессора Гарвардской школы права и экс-сотрудника Минюста Джека Голдсмита, принятие этого законопроекта дало бы Трампу «карт-бланш».
