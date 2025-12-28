Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы

По его словам, угрозы адресованы всем работникам и сопровождаются психологическим давлением. Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) намерены поквитаться с сотрудниками, когда они придут в город и «станция перейдёт под их контроль». Черничук добавил, что с течением времени персонал научился сохранять спокойствие и не поддаваться давлению.
Ранее доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что Запорожская атомная электростанция может стать центральным элементом будущих переговоров между Россией и США. Эксперт пояснил, что сложная инфраструктура станции, часть которой остаётся под контролем Украины, делает её уникальной зоной для потенциальных компромиссов. По его мнению, американскую сторону привлекает в первую очередь экономическая выгода.
