По его словам, таблетки выдавались дважды в день всем новобранцам одновременно, при этом офицеры наблюдали за процессом. Боевикам объясняли, что это витамины. Дубовик отметил, что люди, принимавшие таблетки, ощущали «подавление личности».
Ранее стало известно, что украинское командование начало массово переводить военнослужащих иностранного легиона в штурмовые подразделения. Такая мера вызвана острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины из-за значительных потерь на линии фронта. В российских силовых структурах связали это с частыми сообщениями о гибели иностранных наёмников.
