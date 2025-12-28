Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне успешного продвижения российских войск интерес к тому, чтобы украинские подразделения добровольно покинули занимаемые позиции, фактически отсутствует. Он отметил значимость недавних результатов в Запорожской области и ДНР.
«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по самым разным соображениям», — сказал российский лидер.
По словам главы государства, нынешние темпы продвижения Вооружённых сил России делают бессмысленным обсуждение вывода подразделений ВСУ с их текущих позиций. Он подчеркнул, что подобная оценка напрямую связана с оперативной ситуацией и результатами, которых добиваются российские военнослужащие.
Путин отметил, что взятие Гуляйполя, второго по значимости города в Запорожской области, создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск. Он назвал операцию серьёзным достижением армии.
Президент добавил, что установление контроля над Димитровом в Донецкой Народной Республике приближает завершение освобождения всей территории ДНР. Он выразил благодарность военнослужащим за успешные действия при взятии Гуляйполя.
Владимир Путин прибыл на один из пунктов управления Объединённой группировкой войск, где встретился с военными и представителями оборонных структур. По его словам, западные специалисты, обладающие трезвой оценкой происходящего, передают Киеву дельные рекомендации относительно возможных условий завершения конфликта между Россией и Украиной.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу на линии боевого соприкосновения.
Глава МИД РФ подчеркнул, что большинство европейских стран поддерживают киевские власти поставками вооружений и финансированием, одновременно рассчитывая, что санкционное давление приведёт к ослаблению российской экономики.