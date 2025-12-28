Блохин: Трамп на встрече 28 декабря призовет Зеленского провести выборы

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине, сообщил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, сразу несколько американских и украинских источников сообщили, что Трамп намерен принять Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря.
К слову, сам Зеленский, который подтвердил факт встречи, но не назвал точную дату, в публикации отметил, что «многое может решиться до Нового года».
Блохин, комментируя предстоящую встречу, отметил, что Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга, в том числе после ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
Тогда Трамп публично раскритиковал Зеленского за то, что тот не хочет прекращения огня, заигрывает с третьей мировой войной и проявляет неуважение к США.
«На встрече Зеленский будет торговаться за гарантии безопасности Киеву, размещение иностранного контингента на Украине и армию в 800 тысяч человек. А Трамп будет настаивать на проведении выборов президента на Украине, против чего выступает сам Зеленский. Посмотрим, во что выльется эта встреча, но особого фурора не будет. Зеленский попытается угодить Трампу», — отметил Блохин.
Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 28 декабря в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве). Уточняется, что лидеры ЕС на мероприятии присутствовать не будут.
Ранее советник Зеленского сообщил, что у Украины нет денег на проведение выборов.
Примечательно, что это заявление было сделано на фоне продолжающего набирать обороты коррупционного скандала, в котором замешаны многие приближенные Зеленского.