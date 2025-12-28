Посольство Китая в США заявило, что Тайвань может стать «пороховой бочкой»

Тайвань может превратиться в «пороховую бочку» из-за американского оружия на острове, заявило посольство Китая в Вашингтоне.
Это заявление было сделано после решения США одобрить продажу тайваньской стороне крупной партии вооружений и техники. Информацию о готовящейся сделке распространило агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В американском ведомстве уточнили, что сумма контракта составляет 11,1 миллиарда долларов.
Официального представителя посольства КНР Лю Пэнъюя попросили прокомментировать указанный шаг США.
«Сепаратистские силы, выступающие за “независимость Тайваня”, пытаются продвигать свою сепаратистскую повестку дня и противодействовать воссоединению посредством наращивания военной мощи, растрачивая деньги налогоплательщиков на закупку оружия и даже рискуя превратить Тайвань в “пороховую бочку”», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Официальный представитель дипмиссии подчеркнул, что указанные шаги не способны помешать неизбежному провалу сил, продвигающих идею о независимости острова. Он добавил, что передача вооружений Тайбэю только ещё сильнее приблизит Тайваньский пролив к сценарию с военным конфликтом.
США собираются направить Тайваню, в частности, ракетные комплексы Javelin и TOW, беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запчасти для вертолётов AH-1W SuperCobra, реактивные системы залпового огня HIMARS и самоходные артиллерийские установки M107A7.
Напомним, в конце ноября председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора разъяснил президенту США Дональду Трампу позицию Пекина по поводу тайваньского вопроса. Китайский лидер подчеркнул необходимость решительной борьбы КНР с сепаратистскими силами на Тайване. Кроме того, он выступил за развитие сотрудничества между Китаем и Тайбэем.
Ранее издание The Sun предупредило, что столкновение Китая и Тайваня может спровоцировать третью мировую войну. В публикации уточнялось, что тайваньские власти планируют подготовиться к полномасштабному конфликту в течение ближайших двух лет.