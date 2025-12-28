NYP: в США потребовали раскрыть коммуникации Секретной службы

По данным издания, организация настаивает на обнародовании информации, связанной с инцидентами, которые могли поставить под угрозу безопасность главы государства. Речь идёт о двух покушениях на Трампа, а также о случае, когда активисты смогли приблизиться к нему во время визита в ресторан в сентябре.