NYP: в США потребовали раскрыть коммуникации Секретной службы

Американская консервативная организация Judicial Watch обратилась в суд с требованием раскрыть внутреннюю переписку Секретной службы США. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные материалы, цель иска — анализ возможных просчётов в системе охраны президента Дональда Трампа.
По данным издания, организация настаивает на обнародовании информации, связанной с инцидентами, которые могли поставить под угрозу безопасность главы государства. Речь идёт о двух покушениях на Трампа, а также о случае, когда активисты смогли приблизиться к нему во время визита в ресторан в сентябре.
Тогда президент ужинал вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом и госсекретарём Марко Рубио, демонстрируя эффективность мер по обеспечению безопасности в Вашингтоне, однако столкнулся с агрессивно настроенными протестующими.
Judicial Watch требует предоставить все внутренние электронные и текстовые сообщения сотрудников подразделения Секретной службы, отвечающего за охрану президента, а также служебные документы, касающиеся присутствия активистов организации Code Pink и других потенциально опасных ситуаций. В организации считают, что анализ этих материалов позволит выявить системные недостатки в работе службы безопасности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, оказавшись в больнице после произошедшего летом 2024 года покушения, интересовался у своих сторонников, освещается ли инцидент в СМИ.