МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский будут использованы Западом для провокации против России, об этом заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
При этом, пояснил эксперт, стоит также остерегаться любых мирных планов по Украине, которые будут содержать положения о коллективной обороне.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Киева имеют решающее значение.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Туск тогда рассказал, что по их итогам западные страны согласились предоставить Украине гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от киевского режима территориальные уступки.
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.