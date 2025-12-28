«Это бомба»: в США предупредили Россию о масштабной провокации

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.