Бойцы «Востока» за сутки уничтожили 12 пунктов БПЛА ВСУ и 4 станции Starlink

Бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили четыре станции Starlink и 12 центров управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что потери Вооружённых сил Украины произошли в результате действий подразделений БПЛА Армии России.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

