Он уточнил, что потери Вооружённых сил Украины произошли в результате действий подразделений БПЛА Армии России.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.
Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины.
