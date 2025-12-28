Лавров заявил о смене позиции по НАТО в новой стратегии нацбезопасности США

Американские власти в обновлённой национальной безопасности США в первый раз подвергли сомнению идею о расширении Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что в этом документе больше не содержатся открытые призывы к системному сдерживанию РФ.
«Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС, посвящённом итогам 2025 года.
Глава МИД отметил, что новая версия американской стратегии успела стать предметом обстоятельного изучения, что вполне объяснимо. Лавров уточнил, что основные ориентиры США, которые представлены в документе, нуждаются в проверке делами. При этом, по словам министра, они, на первый взгляд, выглядят новаторски.
«По мнению экспертов, речь может идти о переосмыслении Вашингтоном своей роли на международной арене. Чего стоит хотя бы пересмотр ставки США на глобалистскую концепцию “миропорядка, основанного на правилах”», — пояснил он.
Напомним, в августе глава Белого дома заявил, что и Советский Союз, и Российская Федерация были правы, выступая против продвижения Североатлантического альянса к своим границам. Он добавил, что Россия ясно давала понять, что НАТО рассматривается как «оппонент или враг» и присутствие этого блока вблизи границ страны неприемлемо.
В декабре британская газета Financial Times написала, что новая стратегия американской национальной безопасности может привести к выходу США из НАТО, разрыву связей Вашингтона с ЕС и началу стратегического сближения Соединённых Штатов с РФ.