Лавров заявил о смене позиции по НАТО в новой стратегии нацбезопасности США

Напомним, в августе глава Белого дома заявил, что и Советский Союз, и Российская Федерация были правы, выступая против продвижения Североатлантического альянса к своим границам. Он добавил, что Россия ясно давала понять, что НАТО рассматривается как «оппонент или враг» и присутствие этого блока вблизи границ страны неприемлемо.