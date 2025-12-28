Несколько казахстанских близнецов-солдат решили не разлучать и зачислили в одну роту

Как передает телеканал «24kz», это сделали для того, чтобы парни поддерживали друг друга и не теряли родственные связи.
«Командиры уже привыкли к новым солдатам и не путают братьев», — говорится в репортаже.
Братья-близнецы Нурсултан и Ерсултан служат в бригаде штурмовиков. Планы на жизнь у них серьезные: они готовят себя к службе в пограничных войсках на дальних рубежах Родины.
Рядовые Айдос и Елдос Жамболатулы из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области часто проводят время в спортзале, а братья Данил и Никита Симоновы в редкие свободные минуты разыгрывают партии в шахматы.
Недавно военные музыканты Вооруженных сил РК успешно выступили на фестивале военной музыки в Дохе.