Несколько казахстанских близнецов-солдат решили не разлучать и зачислили в одну роту

Три пары близнецов служат в одной роте войсковой части 27943 в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает телеканал «24kz», это сделали для того, чтобы парни поддерживали друг друга и не теряли родственные связи.

«Командиры уже привыкли к новым солдатам и не путают братьев», — говорится в репортаже.

Братья-близнецы Нурсултан и Ерсултан служат в бригаде штурмовиков. Планы на жизнь у них серьезные: они готовят себя к службе в пограничных войсках на дальних рубежах Родины.

Рядовые Айдос и Елдос Жамболатулы из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области часто проводят время в спортзале, а братья Данил и Никита Симоновы в редкие свободные минуты разыгрывают партии в шахматы.

Недавно военные музыканты Вооруженных сил РК успешно выступили на фестивале военной музыки в Дохе.