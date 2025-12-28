Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка за сутки уничтожила 10 наземных роботов и 19 блиндажей ВСУ

За сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили вооружение и укрытия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ряде направлений: на краматорском, константиновском и северском участках. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, войска беспилотных систем вели работу сразу на нескольких направлениях. За отчётный период они поразили наземные робототехнические комплексы, пункты управления беспилотниками и полевые укрепления противника. Также расчёты уничтожили антенны связи и сбили беспилотные летательные аппараты.

«Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 7 антенн связи, 10 наземных робототехнических комплексов, 19 блиндажей ВСУ, 9 антенн и 8 пунктов управления ВПЛА. Сбито 7 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Ранее подразделения российской группировки «Запад» за сутки уничтожили 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. По данным пресс-центра, действия велись при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В ходе боёв подразделения улучшили положение на переднем крае и поразили живую силу и технику противника. Также сообщалось об уничтожении дронов, тяжёлых квадрокоптеров и наземных робототехнических комплексов средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.