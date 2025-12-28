Ричмонд
Дмитриев опубликовал видео из Майами в футболке с цитатой Путина

Несколько дней назад Кирилл Дмитриев вернулся в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своих соцсетях видео из Майами. На ролике он стоит на серфинговой доске в футболке с цитатой президента России Владимира Путина. Публикация появилась сегодня, 28 декабря.

«Дух Майами», — говорится в подписи к видео.

Несколько дней назад спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после трёхдневной поездки в США. Он представлял российскую сторону на переговорах с американскими представителями по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Во время визита он провёл встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В переговорах участвовал и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Снова в Москве», — написал тогда Кирилл Дмитриев.

