Дмитриев опубликовал видео из Майами в футболке с цитатой Путина

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своих соцсетях видео из Майами. На ролике он стоит на серфинговой доске в футболке с цитатой президента России Владимира Путина. Публикация появилась сегодня, 28 декабря.
«Дух Майами», — говорится в подписи к видео.
Несколько дней назад спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после трёхдневной поездки в США. Он представлял российскую сторону на переговорах с американскими представителями по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Во время визита он провёл встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В переговорах участвовал и зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Снова в Москве», — написал тогда Кирилл Дмитриев.