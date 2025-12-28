Дмитриев опубликовал видео из Майами в футболке с цитатой Путина

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своих соцсетях видео из Майами. На ролике он стоит на серфинговой доске в футболке с цитатой президента России Владимира Путина. Публикация появилась сегодня, 28 декабря.