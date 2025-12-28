Лавров сообщил, что США впервые поставили под сомнение расширение НАТО

Министр подчеркнул, что центральные установки стратегии нуждаются в проверке реальными действиями, но на первый взгляд выглядят новаторски. Он также обратил внимание на раздел документа, где выражается опасение, что Европа из-за политики руководства ЕС стоит на пороге утраты своей цивилизационной идентичности, а некоторые страны могут потерять экономический и военный потенциал для союзничества с США.