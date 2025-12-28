«Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО», — подчеркнул глава дипведомства.
Лавров отметил, что в документе отсутствуют открытые призывы к «системному сдерживанию» России. По его словам, это может указывать на переосмысление Вашингтоном своей глобальной роли, включая ставшую привычной поддержку концепции «миропорядка, основанного на правилах».
Министр подчеркнул, что центральные установки стратегии нуждаются в проверке реальными действиями, но на первый взгляд выглядят новаторски. Он также обратил внимание на раздел документа, где выражается опасение, что Европа из-за политики руководства ЕС стоит на пороге утраты своей цивилизационной идентичности, а некоторые страны могут потерять экономический и военный потенциал для союзничества с США.
Ранее Лавров сообщил, что Евросоюз открыто готовится к конфликту с Россией и стал ключевым препятствием к мирному урегулированию. Он также напомнил о недавней попытке блока передать Киеву «замороженные» российские валютные резервы, которая не была реализована. Российская сторона продолжает фиксировать отсутствие готовности к конструктивному диалогу у режима Владимира Зеленского и его европейских кураторов.
