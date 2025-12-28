Ричмонд
Лавров отметил максимальную выдержку Ирана в условиях провокаций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Иран в ответ на все провокации Запада проявляет максимальную выдержку и демонстрирует открытость к диалогу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечаем, что иранцы проявляют максимальную выдержку и на все провокации и шантаж со стороны Запада отвечают открытостью к диалогу для поиска путей политического урегулирования сохраняющихся противоречий», — сказал министр.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
