Лавров отметил максимальную выдержку Ирана в условиях провокаций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Иран в ответ на все провокации Запада проявляет максимальную выдержку и демонстрирует открытость к диалогу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.