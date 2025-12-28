На Западе признали невозможность возвращения Донбасса под контроль Украины

«Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским. Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным», — отметил Егер.
По мнению профессора, Зеленский оказался в сложной позиции из-за отсутствия реальных вариантов для урегулирования конфликта.
Ранее стало известно, что власти Украины могут вынести на референдум план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, решение обсуждается в контексте переговоров по Донбассу. Отмечается, что если Киеву не удастся занять более сильную позицию по вопросу Донбасса, Зеленский, по его словам, будет вынужден запросить одобрение украинских граждан.
