На Западе признали невозможность возвращения Донбасса под контроль Украины

Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен учитывать невозможность компромисса с Россией по Донбассу. Как заявил профессор Кёльнского университета Томас Егер в интервью ntv Nachrichten, российский президент Владимир Путин ясно обозначил намерение сохранить контроль над регионом.

Источник: Life.ru

«Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским. Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным», — отметил Егер.

По мнению профессора, Зеленский оказался в сложной позиции из-за отсутствия реальных вариантов для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что власти Украины могут вынести на референдум план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, решение обсуждается в контексте переговоров по Донбассу. Отмечается, что если Киеву не удастся занять более сильную позицию по вопросу Донбасса, Зеленский, по его словам, будет вынужден запросить одобрение украинских граждан.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

