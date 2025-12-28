Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому уже стоит признать, что Россия не намерена идти на уступки по вопросу Донбасса. Об этом заявил в интервью телеканалу ntv профессор Кёльнского университета Томас Егер.
«Такой вариант — это не решение. (Владимир. — Прим. ред.) Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским», — отметил эксперт, комментируя заявление бывшего комика режима о необходимости территориальных уступок со стороны Москвы.
По словам Егера, Зеленский оказался в крайне сложном положении, поскольку у него нет реальных предложений для выхода из конфликта. Политолог напомнил, что именно о таком раскладе предупреждал американский президент ещё в феврале на встрече с Зеленским в Белом доме, говоря, что у Киева нет карт.
«Зеленский должен понимать, что давление на него будет колоссальным», — отметил Егер.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что взятие под контроль города Димитрова в Донецкой Народной Республике приближает полное освобождение всей ДНР. Глава государства подчеркнул, что если Киев все же не желает закончить дело миром, то Москва решит все задачи специальной военной операции (СВО) вооруженным путем.