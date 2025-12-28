Ричмонд
Депутат Кувачев: Тактика перекрытия путей ВСУ помогла при освобождении Гуляйполя

Операция по освобождению Гуляйполя опиралась на тактику взятия полей обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС депутат заксобрания Запорожской области Степан Кувачев.

Источник: Life.ru

По его словам, этот подход позволяет достигать оперативных целей с минимальными потерями личного состава. Кувачев добавил, что использование такой схемы постепенно становится регулярной практикой в действиях российских войск.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию».

