Депутат Кувачев: Тактика перекрытия путей ВСУ помогла при освобождении Гуляйполя

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию».