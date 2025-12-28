Депутат Кувачев: Тактика перекрытия путей ВСУ помогла при освобождении Гуляйполя

По его словам, этот подход позволяет достигать оперативных целей с минимальными потерями личного состава. Кувачев добавил, что использование такой схемы постепенно становится регулярной практикой в действиях российских войск.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после освобождения города Гуляйполе российскими войсками линия фронта в Запорожской области продвинулась вглубь региона, до города Запорожье осталось менее 100 километров. По его словам, подразделения группировки войск «Восток» провели «блестящую и мужественную операцию».
