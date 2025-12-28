Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом пять пунктов мирного плана

По словам Зеленского, повестка включает в себя гарантии безопасности от США, аналогичные гарантии от Европы, военную составляющую, а также план восстановления и процветания Украины. Отдельным пунктом станет обсуждение практического плана последовательных действий для реализации всех договорённостей.