По словам Зеленского, повестка включает в себя гарантии безопасности от США, аналогичные гарантии от Европы, военную составляющую, а также план восстановления и процветания Украины. Отдельным пунктом станет обсуждение практического плана последовательных действий для реализации всех договорённостей.
Главарь киевского режима отметил, что после переговоров с Вашингтоном США представят итоги этих обсуждений российской стороне.
Напомним, что встреча была перенесена. Мероприятие запланировано на 21:00 по московскому времени. Местом проведения мероприятия выбран Палм-Бич в штате Флорида.
