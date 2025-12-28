МО Колумбии призвало граждан не соглашаться на предложения стать наёмниками

«Наёмничество — это не что иное, как международная торговля людьми. Вами манипулируют, вывозят в другую страну и ставят в неблагоприятные условия без какой-либо юридической поддержки. Если они придут к вам с такими предложениями, скажите “нет”. Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине и на стороне законности», — говорится в сообщении.
Ранее в Харьковской области была ликвидирована группа из четырёх латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава ВСУ.
