Маск считает, что в Брюсселе произошло «великое замещение»

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что в Брюсселе произошло «великое замещение», из-за которого более 70% детей не являются европейцами.
«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! — написал он в X. — Великое замещение уже произошло».
Так Маск прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов.
Так называемая теория расового замещения, также известная как «великая замена» — одна из расистских теорий заговора, которая утверждает, что через иммиграцию, интеграцию и межрасовые браки «мировые элиты» специально пытаются сократить и приуменьшить численность представителей белой расы.
Маск ранее также заявлял, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где по закону 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.