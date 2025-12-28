Ричмонд
Маск считает, что в Брюсселе произошло «великое замещение»

Так он прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Илон Маск полагает, что в Брюсселе произошло «великое замещение», из-за которого более 70% детей не являются европейцами.

«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! — написал он в X. — Великое замещение уже произошло».

Так Маск прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов.

Так называемая теория расового замещения, также известная как «великая замена» — одна из расистских теорий заговора, которая утверждает, что через иммиграцию, интеграцию и межрасовые браки «мировые элиты» специально пытаются сократить и приуменьшить численность представителей белой расы.

Маск ранее также заявлял, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где по закону 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.

