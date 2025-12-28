Ричмонд
Марочко сообщил, что Киев теряет элитные подразделения у Купянска

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает к Купянску Харьковской области резервы, включая элитные подразделения нацгвардии и ГУР, противник несёт значительные потери. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Марочко отметил, что несмотря на давление противника, российские силы отражают все атаки на купянском направлении. По его словам, украинское командование продолжает переброску резервов, пытаясь стабилизировать ситуацию, однако результативность этих действий остаётся низкой.

«По поступающей информации, Киев бросает в Купянск все возможные резервы, в том числе элитные подразделения национальной гвардии и ГУР Украины. И это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска очищают побережье реки Оскол в районе Купянска от подразделений ВСУ. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Запад» ликвидируют противника, блокированного на левом берегу реки восточнее города. Эти меры направлены на закрепление позиций и сокращение угрозы со стороны противника. Российские силы продолжают поддерживать контроль над ключевыми районами на линии фронта и обеспечивать защиту населённых пунктов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

