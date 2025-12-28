Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал гарантии для Киева ключевым вопросом мирных переговоров. Лидеры стран Евросоюза проведут обсуждение мер по обеспечению безопасности Украины после встречи президента США Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение.