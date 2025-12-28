Скажет гудбай: на что будет прогибать Трамп Зеленского на встрече в США

В воскресенье, 28 декабря, в роскошном поместье Мар-а-Лаго во Флориде состоится напряжённая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Информацию о предстоящих переговорах подтвердили как американские, так и украинские источники, а сам Зеленский, не называя точной даты, сделал многозначительное заявление: «Многое может решиться до Нового года».
Эта встреча, запланированная на 15:00 по местному времени (23:00 по Москве), будет иметь закрытый и двусторонний характер.
Холодная атмосфера.
Ожидается, что атмосфера между лидерами будет прохладной. Это подтвердил политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru.
«Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга», — отметил он.
Эксперт напомнил о скандальной встрече в Овальном кабинете в феврале этого года, когда Трамп публично раскритиковал Зеленского за нежелание идти на прекращение огня и заигрывание с рисками третьей мировой войны.
Примечательно, что та, скандальная встреча, также состоялась 28 числа.
Этот негативный опыт, по мнению Блохина, хорошо запомнился украинскому лидеру.
«Химии между Трампом и Зеленским так и не случилось», — подчеркнул он.
Как заметил Константин Блохин, несмотря на взаимную неприязнь, открытого конфликта, вероятно, удастся избежать.
«Особого фурора, я думаю, ждать не стоит. Зеленский, скорее всего, будет стараться угодить Трампу», — прогнозирует эксперт.
По его словам, украинский президент будет пытаться подыграть американскому лидеру, угождать ему и играть на его самолюбии, в то время как Трамп займёт выдержанную и спокойную позицию.
Маловероятно, что стороны снова перейдут на личности, как это произошло в феврале.
Зеленского отправят на выборы.
Главным содержанием встречи станет сложный переговорный процесс, который политолог характеризует как «торговлю».
Со стороны Зеленского ключевыми требованиями будут: получение дополнительных гарантий безопасности для Украины, сохранение численности украинской армии на уровне 800 тысяч человек и согласие на размещение на территории страны иностранного контингента.
Именно эти пункты, как подчёркивает Блохин, являются камнем преткновения в отношениях с Россией, которая выступает против подобных инициатив. В частности, пункт о численности армии предполагает ее увеличение, а не сокращение.
В свою очередь, Дональд Трамп, как ожидается, выдвинет собственное принципиальное требование — проведение президентских выборов на Украине.
Это условие, по всей видимости, противоречит интересам самого Зеленского, что создаёт дополнительное поле для дипломатического манёвра и напряжённости.
Таким образом, встреча сведёт за одним столом две разные повестки. Чем это закончится — пока не известно.
Интересно, что встреча происходит на фоне активной предварительной дипломатической работы. На прошлых выходных, 20 и 21 декабря, в Майами уже прошли переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.
В них участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
Исход воскресной встречи в Мар-а-Лаго остаётся неясным. Будет ли это формальная встреча без прорывных решений или сторонам удастся найти компромисс.
А главное — сможет ли все решиться до наступления Нового года.