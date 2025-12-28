Ричмонд
Лавров: Россия против независимости Тайваня от Китая в какой бы то ни было форме

Москва последовательно поддерживает Пекин и выступает решительно против независимости Тайваня от Китая в какой бы то ни было форме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— Исходим из того, что тайваньская проблема — внутреннее дело Китайской Народной Республики. Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, — передает слова дипломата ТАСС.

Россия твердо признает правительство Китая как единственное законное. Москва одобряет усилия Пекина по достижению мирного воссоединения с островом, осуждая при этом любое внешнее вмешательство в этот процесс. Россия в то же время поддерживает с Тайванем неофициальные торгово-экономические и гуманитарные связи.

Еще в сентябре вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

Уже в декабре президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок въезда и выезда для граждан Китая. Документ вводит безвизовый режим между странами до 14 сентября 2026 года.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
