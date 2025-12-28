Лавров: Россия против независимости Тайваня от Китая в какой бы то ни было форме

Россия твердо признает правительство Китая как единственное законное. Москва одобряет усилия Пекина по достижению мирного воссоединения с островом, осуждая при этом любое внешнее вмешательство в этот процесс. Россия в то же время поддерживает с Тайванем неофициальные торгово-экономические и гуманитарные связи.