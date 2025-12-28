Россия занимает принципиальную и неизменную позицию по вопросу Тайваня, считая его неотъемлемой частью Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме. Он напомнил, что эта позиция неоднократно подтверждалась на высшем уровне. Лавров обозначил, что российская сторона рассматривает тайваньскую проблему исключительно как внутреннее дело Китайской Народной Республики. По его словам, Пекин обладает всеми законными основаниями для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
Министр отметил, что сегодня Тайвань фактически используется как инструмент военно-стратегического сдерживания КНР. Он указал и на меркантильные интересы, заявив, что некоторые на Западе «не прочь поживиться» тайваньскими деньгами и передовыми технологиями.
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что обсуждение тайваньской темы в последнее время часто ведется в отрыве от реальности и сопровождается подтасовками фактов.
«Ряд стран, заявляя о приверженности принципу одного Китая, выступают за сохранение статус-кво. Де-факто это означает их несогласие с принципом национального воссоединения Китая», — заключил он.
Ранее Си Цзиньпин уже выступал с заявлением о том, что США намеренно подталкивали Китай к нападению на Тайвань. При этом Пекин не поддался на провокации американской стороны, несмотря на поддержку Вашингтоном «сепаратистских сил», имеющихся на острове.