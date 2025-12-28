Лавров заявил, что Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме. Он напомнил, что эта позиция неоднократно подтверждалась на высшем уровне. Лавров обозначил, что российская сторона рассматривает тайваньскую проблему исключительно как внутреннее дело Китайской Народной Республики. По его словам, Пекин обладает всеми законными основаниями для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.