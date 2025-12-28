Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооружённых сил Украины перебрасывает к Купянску Харьковской области резервы, включая элитные подразделения нацгвардии и ГУР, так как ВСУ несут значительные потери. По его словам, украинское командование продолжает переброску резервов, пытаясь стабилизировать ситуацию, однако результативность этих действий остаётся низкой.