Лавров сообщил, что российская позиция по тайваньскому вопросу неизменна

Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме и рассматривает остров как неотъемлемую часть Китая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне. Российская сторона признаёт Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Москва исходит из того, что тайваньская проблема является внутренним делом КНР, и Пекин имеет законные основания для защиты суверенитета и территориальной целостности. По его словам, эта позиция остаётся стабильной вне зависимости от изменений в международной обстановке.

Ранее Лавров рассказывал, что новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению традиционный курс на расширение НАТО. Глава МИД РФ отмечал, что документ не содержит прямых призывов к «системному сдерживанию» России, но может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей глобальной роли. Министр подчеркнул, что центральные положения стратегии требуют проверки реальными действиями, и обратил внимание на раздел о возможной утрате европейскими странами экономического и военного потенциала для сотрудничества с США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

