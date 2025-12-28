Лавров сообщил, что российская позиция по тайваньскому вопросу неизменна

Ранее Лавров рассказывал, что новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению традиционный курс на расширение НАТО. Глава МИД РФ отмечал, что документ не содержит прямых призывов к «системному сдерживанию» России, но может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей глобальной роли. Министр подчеркнул, что центральные положения стратегии требуют проверки реальными действиями, и обратил внимание на раздел о возможной утрате европейскими странами экономического и военного потенциала для сотрудничества с США.