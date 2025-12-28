Гарантии безопасности для Украины, на которых настаивает Владимир Зеленский, могут быть задействованы западными странами для провокаций против России. Такое мнение в социальной сети X* высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
По его оценке, подобные механизмы представляют собой фактор отложенного риска, который, по его словам, способен создать условия для обвинений в адрес Москвы и привести к эскалации конфликта.
Эксперт также отметил необходимость осторожного отношения к любым мирным инициативам по Украине, если они содержат положения о коллективной обороне.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Европейского союза намерены обсудить вопрос предоставления гарантий безопасности Украине после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он указал, что участники обсуждения сочли такие гарантии ключевым моментом.
До этого делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. По словам Туска, по их итогам западные государства согласились рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности по модели пятой статьи устава НАТО, при этом американская сторона настаивала на территориальных уступках со стороны Киева.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию о необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Он напоминал, что именно на условиях нейтралитета Россия признала независимость Украины в 1991 году.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.