Американский генерал призвал Украину решить свои проблемы и отправить на фронт женщин

«Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются», — подчеркнул отставной генерал.