Дэвис заявил, что у Зеленского нет шансов продвинуть свой план по Украине

Дэвис пояснил, что требования, выдвигаемые Киевом по гарантиям безопасности, территориальным вопросам и присоединению к НАТО, не учитывают реальное положение Украины и не могут быть конструктивными на переговорах. По его словам, бывший комик не находится в положении, которое бы позволяло диктовать свои условия.