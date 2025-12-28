«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится», — подчеркнул эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Дэвис пояснил, что требования, выдвигаемые Киевом по гарантиям безопасности, территориальным вопросам и присоединению к НАТО, не учитывают реальное положение Украины и не могут быть конструктивными на переговорах. По его словам, бывший комик не находится в положении, которое бы позволяло диктовать свои условия.
«Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны. Европейские лидеры, в том числе премьер Польши Дональд Туск, заявляли о необходимости обеспечения безопасности Украины и согласования действий с союзниками.
