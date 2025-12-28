В ряде районов Киева произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжением и отоплением. Это случилось после того, как главарь киевского режима Владимир Зеленский вылетел на переговоры в США. Соответствующую информацию, со ссылкой на очевидцев, передает ТАСС.
По данным одного из собеседников агентства, в нескольких районах украинской столицы одновременно перестали работать все основные коммунальные системы. Источник уточнил, что такая ситуация сложилась в Оболонском районе, а также в микрорайоне Шулявка, который территориально относится к Шевченковскому и Соломенскому районам.
Жители Троещины в Деснянском районе Киева также подтвердили отключение электричества и тепла в своих домах.
Сейчас столбики термометров в Киеве опустились до нуля градусов. К вечеру ожидается похолодание до −5.
Напомним, энергетическая сеть Украины находится на грани коллапса. Эксперты ожидают скорый тотальный блэкаут в Киеве и на востоке страны.