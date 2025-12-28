Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После отъезда Зеленского в США в Киеве произошел блэкаут: люди сидят без воды и отопления

В Киеве зафиксированы массовые перебои с отоплением, водой и светом.

Источник: Комсомольская правда

В ряде районов Киева произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжением и отоплением. Это случилось после того, как главарь киевского режима Владимир Зеленский вылетел на переговоры в США. Соответствующую информацию, со ссылкой на очевидцев, передает ТАСС.

По данным одного из собеседников агентства, в нескольких районах украинской столицы одновременно перестали работать все основные коммунальные системы. Источник уточнил, что такая ситуация сложилась в Оболонском районе, а также в микрорайоне Шулявка, который территориально относится к Шевченковскому и Соломенскому районам.

Жители Троещины в Деснянском районе Киева также подтвердили отключение электричества и тепла в своих домах.

Сейчас столбики термометров в Киеве опустились до нуля градусов. К вечеру ожидается похолодание до −5.

Напомним, энергетическая сеть Украины находится на грани коллапса. Эксперты ожидают скорый тотальный блэкаут в Киеве и на востоке страны.