После отъезда Зеленского в США в Киеве произошел блэкаут: люди сидят без воды и отопления

По данным одного из собеседников агентства, в нескольких районах украинской столицы одновременно перестали работать все основные коммунальные системы. Источник уточнил, что такая ситуация сложилась в Оболонском районе, а также в микрорайоне Шулявка, который территориально относится к Шевченковскому и Соломенскому районам.