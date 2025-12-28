Профессор Дизен указал на расхождения в подходах Макрона и Мерца к России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу отношений с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X*.
Эксперт сопоставил подходы Парижа и Берлина и отметил различия между ними. По его оценке, Германия, по сути, возвращается к исторически сложившемуся курсу на противостояние с Россией, тогда как Франция занимает более сдержанную позицию и стремится к сближению с линией Италии.
Ранее, 19 декабря, Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что такой шаг отвечает интересам Европы.
Как пишут аналитики Al Khaleej, слова Эммануэля Макрона о переговорах с президентом Российской Федерации вызвали опасения у политических элит в европейских странах. Журналисты пишут, что в ЕС есть «много вопросов и сомнений».
