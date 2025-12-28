Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Дизен указал на расхождения в подходах Макрона и Мерца к России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу отношений с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу отношений с Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X*.

Эксперт сопоставил подходы Парижа и Берлина и отметил различия между ними. По его оценке, Германия, по сути, возвращается к исторически сложившемуся курсу на противостояние с Россией, тогда как Франция занимает более сдержанную позицию и стремится к сближению с линией Италии.

Ранее, 19 декабря, Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что такой шаг отвечает интересам Европы.

Как пишут аналитики Al Khaleej, слова Эммануэля Макрона о переговорах с президентом Российской Федерации вызвали опасения у политических элит в европейских странах. Журналисты пишут, что в ЕС есть «много вопросов и сомнений».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.