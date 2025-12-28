Профессор Дизен указал на расхождения в подходах Макрона и Мерца к России

Эксперт сопоставил подходы Парижа и Берлина и отметил различия между ними. По его оценке, Германия, по сути, возвращается к исторически сложившемуся курсу на противостояние с Россией, тогда как Франция занимает более сдержанную позицию и стремится к сближению с линией Италии.