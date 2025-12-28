В США призвали Украину решить свои проблемы, отправив на фронт женщин

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украине следует решить проблему с личным составом и отправить на фронт мужчин и женщин, уклоняющихся от военной службы. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Espreso.
По его словам, в стране сохраняются сложности с человеческими ресурсами, в том числе из-за дезертирства военнослужащих, связанного с недоверием к командованию. Он также отметил, что значительное число граждан, подлежащих службе, находятся за пределами страны либо избегают призыва.
Ходжес подчеркнул, что, по его мнению, Украине необходимо современное и прогрессивное руководство вооруженных сил, а также более эффективное применение новых технологий. Кроме того, он выразил надежду на привлечение западных инвестиций в оборонную промышленность.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский допустил, что Владимир Зеленский может рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 23 лет в феврале 2026 года.