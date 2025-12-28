Лавров заметил особенность в новой стратегии нацбезопасности США: там появился важный пункт

Новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов впервые подвергла сомнению саму идею расширения НАТО. Такую оценку документу в интервью ТАСС дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на важный нюанс. По его словам, в новой американской стратегии отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России. Лавров отметил, что Вашингтон если и не зафиксировал обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично поставил под вопрос его извечную экспансионистскую траекторию. Такой подход, подчеркнул министр, наблюдается впервые.
Как заявил Лавров, новая редакция стратегии уже стала предметом обстоятельного экспертного анализа, что вполне объяснимо. Её центральные установки, по его словам, хоть и нуждаются в проверке практическими шагами, но на первый взгляд выглядят новаторски.
«По мнению экспертов, речь может идти о переосмыслении Вашингтоном своей роли на международной арене. Чего стоит хотя бы пересмотр ставки США на глобалистскую концепцию миропорядка, основанного на правилах», — заключил Лавров.
Напомним, Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США. Появления этого документа ждали уже несколько месяцев, но администрация Трампа все медлила — вносила правки.