В Германии из-за кризиса готовятся к сокращению рабочих мест в металлургии

В Германии готовятся к сокращению рабочих мест в металлургической и тяжелой промышленности. Ассоциация немецких работодателей в этой сфере Gesamtmetall ожидает значительных увольнений сотрудников в 2026 году, сообщает портал Tagesschau.
Как заявил представитель Gesamtmetall Оливер Зандер, немецкая промышленность ежемесячно теряет около 10 тысяч рабочих мест. По его оценке, высокий уровень налогов, затрат на электроэнергию и оплату труда приводит к тому, что для многих компаний производство в Германии становится экономически невыгодным.
Отмечается, что занятость в отрасли сокращается уже 21 месяц подряд.
Ранее глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер сообщил, что ФРГ переживает самый продолжительный кризис с момента основания страны. Он подчеркнул необходимость сокращения бюрократических процедур, что, по его мнению, позволит расширить возможности для развития граждан и бизнеса.
Кроме того, 22 декабря министр экономики ФРГ Катерина Райхе также охарактеризовала экономическое положение страны как очень серьезное и предупредила о необходимости позднего выхода на пенсию или увеличения продолжительности работы для сохранения нынешней модели социального государства. Среди причин ухудшения ситуации она назвала структурные проблемы, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.