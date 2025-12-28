В Германии из-за кризиса готовятся к сокращению рабочих мест в металлургии

Кроме того, 22 декабря министр экономики ФРГ Катерина Райхе также охарактеризовала экономическое положение страны как очень серьезное и предупредила о необходимости позднего выхода на пенсию или увеличения продолжительности работы для сохранения нынешней модели социального государства. Среди причин ухудшения ситуации она назвала структурные проблемы, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.