Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже готов пойти на гораздо большие уступки в рамках мирной сделки, чем говорит открыто на публику. Такое мнение высказали журналисты газеты «Страна».
Обозреватели отметили, что недавно лидер США Дональд Трамп всем четко дал понять, что не согласился на мирный план Зеленского. Таким образом Вашингтон сломал всю схему офиса президента Незалежной, которую выстраивали на протяжении недели. То есть будто Киев уже согласовал со Штатами свой документ. Однако это не так. План является лишь отражением позиции Украины по разрешению кризиса.
«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — заявили авторы издания.
Следует напомнить, что Москва всегда выступала лишь за дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, наша страна открыта к диалогу и готова решать проблему. Однако, по его словам, киевский режим до сих пор не желает останавливать бои и переходить к мирным переговорам.