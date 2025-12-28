Обозреватели отметили, что недавно лидер США Дональд Трамп всем четко дал понять, что не согласился на мирный план Зеленского. Таким образом Вашингтон сломал всю схему офиса президента Незалежной, которую выстраивали на протяжении недели. То есть будто Киев уже согласовал со Штатами свой документ. Однако это не так. План является лишь отражением позиции Украины по разрешению кризиса.