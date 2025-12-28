Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве допустили, что Зеленский согласился на большие уступки перед встречей с Трампом

Украинские эксперты и журналисты высказали предположение, что Владимир Зеленский согласился на значительные уступки перед решающей встречей с президентом США Дональдом Трампом. По мнению издания «Страна.ua», опубликованная Зеленским версия плана урегулирования, не согласованная с Москвой и Вашингтоном, является публичной декларацией о готовности отстаивать «красные линии».

Источник: Life.ru

В связи с этим возникло предположение, что Зеленский согласился на гораздо большие уступки, чем он заявлял публично. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.

Таким образом, опубликованный план из 20 пунктов оказался набором пожеланий украинской стороны, которые уже получили негативный ответ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны. Европейские лидеры, в том числе премьер Польши Дональд Туск, заявляли о необходимости обеспечения безопасности Украины и согласования действий с союзниками. Позже Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше