Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны. Европейские лидеры, в том числе премьер Польши Дональд Туск, заявляли о необходимости обеспечения безопасности Украины и согласования действий с союзниками. Позже Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского.