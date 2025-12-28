В связи с этим возникло предположение, что Зеленский согласился на гораздо большие уступки, чем он заявлял публично. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.
Таким образом, опубликованный план из 20 пунктов оказался набором пожеланий украинской стороны, которые уже получили негативный ответ.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Главарь киевского режима планировал обсудить с американской стороной пять пунктов своего мирного плана, включая гарантии безопасности, военную поддержку и меры по восстановлению страны. Европейские лидеры, в том числе премьер Польши Дональд Туск, заявляли о необходимости обеспечения безопасности Украины и согласования действий с союзниками. Позже Белый дом объявил о переносе встречи Трампа и Зеленского.
