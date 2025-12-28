Ричмонд
На Западе заявили о невозможности возвращения Донбасса Украине

Профессор Томас Егер заявил, что Зеленский должен учитывать невозможность компромисса с РФ по Донбассу, ведь Путин ясно дал понять, что регион будет российским.

Владимир Зеленский должен учитывать невозможность компромисса с Россией по Донбассу, заявил профессор Кёльнского университета Томас Егер в интервью ntv Nachrichten.

По его словам, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским, и Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным.

Профессор добавил, что Зеленский оказался в сложной позиции из-за отсутствия вариантов для урегулирования конфликта.

Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что в мирном плане, предложенном Зеленским, присутствуют существенные пробелы.