На Западе заявили о невозможности возвращения Донбасса Украине

Владимир Зеленский должен учитывать невозможность компромисса с Россией по Донбассу, заявил профессор Кёльнского университета Томас Егер в интервью ntv Nachrichten.
По его словам, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским, и Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным.
Профессор добавил, что Зеленский оказался в сложной позиции из-за отсутствия вариантов для урегулирования конфликта.
Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что в мирном плане, предложенном Зеленским, присутствуют существенные пробелы.