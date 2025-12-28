Ричмонд
В Госдуме предложили смягчить требования к УДО для матерей

В Госдуме депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступили с инициативой разрешить условно-досрочное освобождение женщинам, осуждённым за преступления небольшой тяжести, при беременности или наличии ребёнка до 14 лет. Об этом стало известно РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осуждённым за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей», — заявил Слуцкий.

Законопроект был направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ предусматривает внесение изменений в статью 79 Уголовного кодекса РФ. Согласно инициативе, условно-досрочное освобождение предлагается применять после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременным женщинам или матерям, имеющим ребёнка в возрасте до 14 лет, если они осуждены за преступление небольшой тяжести.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что действующие нормы, ограничивающие применение УДО только беременными женщинами и матерями с детьми до четырёх лет, не учитывают интересы более старших детей. По его словам, присутствие матери рядом с ребёнком также способствует социальной реабилитации женщины и снижает риск повторных правонарушений.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях окончательно одобрила закон о расширении социальных гарантий для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Документ приравнивает этот статус к высшим государственным званиям России — Героя России и Героя Труда. Закон направлен на поддержку женщин, которые родили и воспитали десять и более детей, и предусматривает для них широкий перечень льгот.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

