Путин провел встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Переговоры прошли в Московском Кремле, о чем сообщила пресс-служба главы российского государства.
Опубликованные фотографии запечатлели двух лидеров за беседой. Путин и Назарбаев сидят друг напротив друга за круглым столом, который украшает композиция из белых цветов. Эта встреча стала первой после майских переговоров. Тогда российский президент также принимал бывшего главу соседней республики.
Назарбаев возглавлял Казахстан с момента обретения страной независимости в 1991 году, официально заняв пост президента после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Свой уход с высшей государственной должности политик объявил 19 марта 2019 года, назвав преемником Касым-Жомарта Токаева, который в тот же день принял полномочия главы государства.
Ранее KP.RU сообщал, что Путин провел ряд двусторонних встреч на полях неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Глава государства пообщался с действующим президентом Казахстана Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими представителями стран, прибывшими на мероприятие.
Накануне глава государства прибыл на один из пунктов управления Объединённой группировкой войск, где встретился с военными и представителями оборонных структур. По его словам, западные специалисты, обладающие трезвой оценкой происходящего, передают Киеву дельные рекомендации относительно возможных условий завершения конфликта между Россией и Украиной.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уточнил, что операция по установлению контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями продолжится.
Также лидер РФ заверил, что каждое поврежденное в ходе боевых действий в зоне СВО здание в российских городах и регионах будет восстановлено. Он отметил, что речь идет, в том числе, о новых территориях. Россия продолжит работу на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.