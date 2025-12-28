Помощник главы Главного управления разведки Афганистана Наоман погиб в Кабуле

«Маулави Наоман, помощник директора разведки талибов Абдула Хака Васика, вчера был убит в своём доме в районе Бут Хак афганской столицы», — говорится в сообщении.
По данным источников, официальная причина гибели сотрудника разведки пока не объявлена. Инцидент, предположительно, произошёл в результате взрыва газового баллона в доме погибшего. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось о вооружённом столкновении на границе Таджикистана с Афганистаном. В районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области группа террористов незаконно проникла на территорию республики и оказала вооружённое сопротивление таджикским пограничникам. В результате боестолкновения нарушители были ликвидированы.
