Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помощник главы Главного управления разведки Афганистана Наоман погиб в Кабуле

В Кабуле при невыясненных обстоятельствах погиб помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман. Об этом сообщил Telegram-канал «TOLOnews Plus طلوع نیوز» со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Маулави Наоман, помощник директора разведки талибов Абдула Хака Васика, вчера был убит в своём доме в районе Бут Хак афганской столицы», — говорится в сообщении.

По данным источников, официальная причина гибели сотрудника разведки пока не объявлена. Инцидент, предположительно, произошёл в результате взрыва газового баллона в доме погибшего. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось о вооружённом столкновении на границе Таджикистана с Афганистаном. В районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области группа террористов незаконно проникла на территорию республики и оказала вооружённое сопротивление таджикским пограничникам. В результате боестолкновения нарушители были ликвидированы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.