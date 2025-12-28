Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января 2026 года

Кроме того, стандарт допускает размещение стоп-линий не только в горизонтальном, но и в вертикальном исполнении. На знаках «Время действия» станет возможным указывать конкретные месяцы, например период с сентября по апрель. Также вводится новый знак «Глухие», предназначенный для установки перед пешеходными переходами вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.