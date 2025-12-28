Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный государственный стандарт, устанавливающий требования к использованию дорожных знаков, разметки и светофорного регулирования. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Росстандарта.
В ведомстве пояснили, что изменения ориентированы на повышение уровня безопасности дорожного движения, а также на упрощение восприятия информации участниками движения, включая водителей и пешеходов.
В частности, вводится новый дорожный знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который будет обозначать такие участки и указывать оптимальный скоростной режим для безопасного проезда. В Росстандарте отметили, что это позволит сократить количество знаков, предупреждающих о «лежачих полицейских», в местах их установки примерно в два раза.
Кроме того, стандарт допускает размещение стоп-линий не только в горизонтальном, но и в вертикальном исполнении. На знаках «Время действия» станет возможным указывать конкретные месяцы, например период с сентября по апрель. Также вводится новый знак «Глухие», предназначенный для установки перед пешеходными переходами вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.
