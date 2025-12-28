Российские военные уничтожили крупный топливный склад ВСУ в Сумской области

Ранее сообщалось о крупном отступлении украинских войск в Сумской области. Около 10 тысяч солдат ВСУ покинули позиции из-за наступления российских войск. Группа «Север» продвинулась на 5,5 км вглубь региона из-за истощения украинских сил. Местные власти проводят принудительную эвакуацию жителей из населённых пунктов у Сум для их переоборудования под оборонительные точки. Российские дроны уничтожают украинскую технику, фиксируются повреждения машин.